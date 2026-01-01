Над 2 тона марихуана бяха унищожени днес, 24 септември 2026 г., чрез изгаряне в топлоелектрическа централа, съобщиха от Агенция "Митници".

Марихуаната е задържана от българските правоприлагащи органи, като над 80% е била предназначен за турския пазар и е заловена главно на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“. Останалата част е иззета във вътрешността на страната.

Унищожените 2,1 тона марихуана са по 28 наказателни производства, част от които са вече приключили, а за останалите е разпоредено унищожаване на основното количество и приключването на делата ще се съхраняват само представителни проби от наркотика.