Известният руски музикален критик Сергей Соседов е починал на 58-годишна възраст, след като е паднал по стълби в хотел, съобщава Газета Ру.

Инцидентът е станал в Якутия, където телевизионният водещ е трябвало да участва като жури в конкурса "Перлата на Далечния Изток“. Финалът на шоуто е бил планиран за 25-ти септември.

Майката на Соседов Антонина разказва, че той се подхлъзнал и е паднал по стълбите в хотела си в якутския град Нерюнгри и си е ударил тежко главата. Веднага на мястото е извикана линейка и Сергей Соседов е откаран в болница, където, обаче, лекарите е нямало какво да направят, за да го спасят.

По данни на онлайн изданието Mash причина за падането може да загуба на съзнание, причинено от тромб. Близки на музикалния критик са споделяли, че той има проблеми със сърцето и се оплаквал, че не се чувства добре. Възможно е състоянието му да се е влошило и след дългия полет до Якутия. Продуцентът Сергей Дворцов разказва, че Соседов се почувствал зле непосредствено след снимките на шоуто.

Роднините на музиканта, обаче, отричат тази версия и твърдят, че смъртта на Соседов е нещастен случай.