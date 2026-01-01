Бившият министър на отбраната на Русия и специален представител на президента Сергей Иванов почина на 73-годишна възраст, съобщи Единната лига ВТБ.

„Единната лига ВТБ изказва най-искрени съболезнования на роднините, близките, приятелите и колегите на Сергей Борисович Иванов“, се казва в публикация в официалния Телеграм канал на организацията.

Иванов започва кариерата си в специалните служби през 1981 г. като оперативен служител в Първо главно управление на КГБ на СССР. За 17 години достига до поста първи заместник-началник на едно от управленията на Службата за външно разузнаване.

През март 2001 г. е назначен за министър на отбраната, наследявайки Игор Сергеев. Той става първият ръководител на военното ведомство в историята на Русия, който не произхожда от армейските среди.

По време на мандата му започва реформата на руските въоръжени сили. Сред основните промени е намаляването на задължителната военна служба до една година. Иванов беше известен и с твърдата си позиция срещу отсрочките от военна служба, като настояваше броят им да бъде сведен до минимум.

От ноември 2005 г. съчетава длъжностите министър на отбраната и вицепремиер, като отговаря за военно-промишления комплекс и иновациите. През декември 2011 г. оглавява президентската администрация и запазва поста си и след края на мандата на Дмитрий Медведев.

През 2016 г. президентът Владимир Путин го назначава за свой специален представител по въпросите на природозащитната дейност, екологията и транспорта. По време на работата си в Кремъл Иванов активно ръководи програмата за опазване на популацията на далекоизточния леопард, като сам пожелава да поеме тази дейност. През февруари тази година напуска поста по собствено желание. До този момент беше и член на руския Съвет за сигурност.

Сергей Иванов беше почитател на баскетбола и един от основателите на Единната лига ВТБ. От 2014 г. заемаше поста почетен президент на лигата.