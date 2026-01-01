Земетресение с магнитуд 4,8 причини пукнатини по сгради и падане на отломки в испанския град Гранада на 18 август. Трима души са леко ранени, съобщиха местните власти. Трусът идва само дни след малко по-силно земетресение в южния испански град.
Земетресението е регистрирано около 10:38 часа местно време, а епицентърът му е бил край град Алхендин, на около 10 километра южно от Гранада, съобщи Националният географски институт на Испания.
Трима души са леко ранени, сред тях и момиче, което е било откарано в болница, заяви ръководителят на службите за извънредни ситуации в Андалусия Антонио Санс.
Спешните служби са получили над 50 сигнала за пукнатини по сгради и падащи отломки.
BREAKING : Aftermath visuals of Granada Spain following 4.8 magnitude of earthquake today.— World Updates (@Updatesofwworld) August 18, 2026
To Those who thinks Below 5 magnitude doesn't do anything pic.twitter.com/pnyMA9vJil
Видеозаписи, публикувани в социалните мрежи, показват отломки по улиците и щети по автомобили в популярния туристически град.
„Всичко започна да пада. Беше ужасяващо“, написа в X Кристина Руис Лопес, служителка в лаборатория, която се намирала в супермаркет в Гранада по време на труса.
Granada se estremece con seis terremotos en una hora: "Ha temblado todo... La gente llorando y corriendo entre ruido de sirenas"https://t.co/qX9mc26Wls— Cadena SER (@La_SER) August 18, 2026
Новото земетресение идва след трус с магнитуд 5,0, който събуди жителите на Гранада малко след 1:00 часа през нощта на 15 август.
Тогава няма данни за пострадали, вероятно и защото по улиците е имало по-малко хора, но бяха регистрирани щети по някои сгради.
„Експертите посочват, че е възможно сеизмичната активност и вторичните трусове в района да продължат“, написа в X ръководителят на регионалното правителство Хуан Мануел Морено, като призова за „максимална предпазливост“.
Los terremotos de Granada dejan tres heridos leves, con una menor trasladada al hospital https://t.co/J3T0ycEb6v pic.twitter.com/i90HWgczFY— Cadena SER (@La_SER) August 18, 2026
В Гранада се намира дворцовият комплекс Алхамбра, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО и смятан за един от шедьоврите на средновековната ислямска архитектура. Градът е бил столица на последното мюсюлманско кралство на Иберийския полуостров.