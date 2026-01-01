Столичанин на 22-годишен столичанин е задържан в Драгичево, след като е хванат да шофира с 1,92 промила алкохол. При проверката е установено и че младежът никога не е притежавал шофьорска книжка. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Столичанин е задържан с близо 3 промила алкохол зад волана

Бързо производство е образувано и за управление на автомобил след употреба на алкохол. Около 06:30 ч. тази сутрин в с. Драгичево, пред жилищна сграда, полицейски служители проверили лек автомобил „Волво“, управляван от 22-годишен столичанин. Тестът му за алкохол отчел 1,92 промила в издишания въздух.

На водача е издаден талон за медицинско изследване и му е взета кръвна проба за химичен анализ.

Хванаха 17-годишен да шофира без книжка край Драгичево, колата е на криминално проявен

Установено е, че младежът е неправоспособен – никога не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Той е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.