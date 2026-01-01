Майка и дъщеря обраха възрастна жена в Монтана, съобщиха от полицията.

На 23 август две жени са посетили дома на 85-годишна жителка на Монтана, инвалид с чужда помощ и под предлог, че са изпратени от общината за лични асистенти, за да оформят необходимите документи са влезли в апартамента.

Проведен е разговор с една от жените, а другата е оглеждала стаите на апартамента. След като са си тръгнали възрастната жена е установила, че от нощното ѝ шкафче в спалнята липсва сумата от 450 евро.

След разследване са установени извършителите на деянието две жени - майка и дъщеря на 54 и 36 г. от Монтана.

Част от парите са иззети и върнати срещу разписка на собственичката. Материалите ще бъдат докладвани на прокуратурата.