Дрон е паднал в района на селището Плауру в окръг Тулча в Югоизточна Румъния, съобщи днес Министерството на националната отбрана на Румъния, цитирано от агенция Аджерпрес.

„В нощта на 1 срещу 2 октомври радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана е засякла нови атаки с дронове срещу цивилни обекти и инфраструктура в Украйна в близост до речната граница с Румъния в северната част на окръг Тулча. Около 5:00 ч. бе съобщено за падане на обект, вероятно дрон, в района на селището Плауру в окръг Тулча. Последвал е пожар. Няма регистрирани жертви и материални щети“, уточнява в прессъобщение Министерството на националната отбрана на Румъния.

Специализирани екипи на Генералния инспекторат за извънредни ситуации и на Министерството на националната отбрана са насочени към мястото за потушаване на пожара. Районът е отцепен.

Министерството на националната отбрана уточнява, че по време на въздушната атака не са регистрирани прониквания във въздушното пространство на Румъния.

Падането на дрон край Плауру не е първият подобен инцидент в района. Село Плауру се намира в северната част на окръг Тулча, в непосредствена близост до украинската граница и река Дунав, срещу украинския град Исмаил. Районът е особено чувствителен заради редовните руски атаки срещу украинската пристанищна инфраструктура по Дунав.

От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. румънските власти многократно са откривали останки от дронове на своя територия след атаки срещу украински обекти в близост до границата. По данни на румънското Министерство на националната отбрана, към септември 2025 г. са регистрирани 52 руски атаки с дронове срещу цели на украинска територия в близост до румънската граница. При 38 от тях фрагменти от дронове са паднали на румънска територия в района на Дунавската делта, а в 10 случая е било установено навлизане на руски дронове във въздушното пространство на Румъния.

Плауру е сред местата, където подобни останки са откривани неколкократно. През юли 2024 г. румънското военно министерство потвърди наличието на фрагменти от дронове в близост до Плауру и Периправа. При друг случай през септември същата година експертите установиха, че откритите край Плауру части са от руски дрон тип Geran-2.

Румъния, която е член на НАТО, засили наблюдението на въздушното пространство в района и редовно вдига изтребители при засичане на въздушни цели в близост до границата. При атака през юли 2024 г., например, два румънски F-16 бяха изпратени да наблюдават въздушната обстановка край Тулча. RRomanian Ministry of National Defence През септември 2025 г. към подобна мисия се присъединиха и германски Eurofighter Typhoon, като тогава румънското министерство съобщи, че не е установено навлизане на безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на страната.

При инцидентите румънските власти често използват системата RO-Alert, за да предупреждават населението в северната част на окръг Тулча. В някои случаи радарите засичат дронове, насочващи се към украинските пристанища, без те да пресичат румънската граница. През май 2025 г. например румънското Министерство на отбраната съобщи, че група въздушни цели се е насочвала към украинското пристанище Исмаил, но според радарните данни нито една от тях не е навлязла във въздушното пространство на Румъния.