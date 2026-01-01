Туристи откриха тази сутрин останки от дрон на плаж в румънската община Корбу, на брега на Черно море.

Министерството на отбраната съобщи, че отломките не са съдържали взривен заряд.

„В четвъртък, 10 септември, екип за обезвреждане на взривни устройства от състава на румънските Военноморски сили пристигна в района на плажа Капу Мидия, за да провери отломки от летателен дрон“, се казва в съобщение на министерството.

„След извършените проверки екипът потвърди, че фрагментите не съдържат взривен заряд. Те бяха обезвредени на място около 9:30 ч. За отломките от дрона в района на плажа беше съобщено в сряда, 9 септември, около 20:00 ч. Поради настъпването на тъмнината беше взето решение районът да бъде изолиран, а операцията да бъде отложена за тази сутрин“, допълват от ведомството.

Около 10:00 ч. туристи на плажа в Корбу забелязали подозрителен предмет и малко по-късно уведомили властите.

Полицията пристигнала на мястото след около десет минути, а към 10:35 ч. дошли и екипи на пожарната.

На пясъка бил открит подозрителен предмет с дължина около един метър. На приблизително 100 метра от него се намирал друг обект, наподобяващ крило на дрон.

По думите на туристите от единия предмет се подавали няколко кабела, приличащи на електрически проводници.

На мястото били повикани сапьори, които да проверят дали подозрителните предмети съдържат взривни вещества.