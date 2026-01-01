Под ръководството на Районна прокуратура – Монтана се води разследване за причиняване на телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие, съобщиха от полицията.

В качеството на обвиняем е привлечен 43-годишен мъж.

В хода на разследването е установено, че на 29 септември в село Долно Белотинци, област Монтана, в условията на домашно насилие, е била причинена лека телесна повреда на малолетно лице, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето.

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От събраните по наказателното производство доказателства е налице обосновано предположение, че мъжът е извършил престъплението, за което е привлечен в качеството на обвиняем.

Същият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за постоянен арест.

Делото продължава под надзора на Районната прокуратура в Монтана.