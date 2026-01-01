Трима шофьори са привлечени като обвиняеми, след като били засечени да управляват автомобили след употреба на кокаин и с високи нива на алкохол в Софийска област, съобщиха от полицията.

Единият от случаите е в района на Ихтиман. След приключване на процесуално-следствените действия водач от София е обвинен, че е шофирал след употреба на кокаин.

Трима шофьори с обвинения за тежки нарушения на пътя в Софийско

Обвинение е повдигнато и на водач от Роман, срещу когото в РУ-Своге е образувано бързо производство. Той бил установен зад волана с 3,14 промила алкохол.

Третият обвиняем е водач от Бучин проход. При проверка от полицаи в Костинброд било установено, че той управлява автомобил с 1,81 промила алкохол.