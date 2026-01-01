На 13 август около 16:25 часа служители на РУ-Ихтиман са задържали 27-годишен мъж за хулигански действия във влак, съобщиха от полицията.

Мъж в нетрезво състояние заплаши с пистолет и руга пътници във влак

Мъжът е употребявал алкохол, пускал е силна музика и е говорил на висок глас. По време на пътуването той е ударил с длан в лицето друг пътник.

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След докладване на преписката в съда извършителят е признат за виновен и му е наложена глоба в размер на 200 евро.