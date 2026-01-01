Около 12 часа вчера служители на Районното управление в Костенец задържаха извършител на хулигански действия в пътнически влак.

Подаден бил сигнал, че пътник в явно нетрезво състояние ругае и се заканва на останалите пасажери и началник влака, когото е заплашил и с газов пистолет.

53-годишният софиянец незабавно е отведен в районното управление и му е съставен акт по реда на Указа с дребното хулиганство.

Още същия ден, в съдебно заседание, той е признат за виновен и му е наложена административна санкция в размер на 150 евро.