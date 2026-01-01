Близо 16 тона храни и над 6 200 литра напитки, неотговарящи на нормативните изисквания, установиха инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Плевен при проверка на склад за търговия на едро с храни в града.

Проверката е извършена съвместно със служители на ОД на МВР след постъпил сигнал. В хода на проверката са установени 14 396,744 кг храни от неживотински произход и 4 219,430 литра напитки без задължителната информация на български език, съобщиха от БАБХ.

За посочените количества към момента на извършване на контрола не са представени документи за произход и безопасност, поради което стоките са поставени под възбрана.

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Констатирани са още 1 609,174 кг храни от неживотински произход и 2 068,032 литра напитки с изтекъл срок на годност, опаковани в потребителски опаковки. Издадено е разпореждане за насочване за унищожаване.

Сред установените храни са шоколадови десерти, желирани и дъвчащи бонбони, дъвки, кафе, близалки, крекери, доматено пюре, блатове за торти и други.

В обекта са констатирани и несъответствия, свързани с хигиенните изисквания и условията за съхранение на храните. Част от пакетираните храни и бутилираните напитки са съхранявани в открити навеси при условия, създаващи предпоставки за замърсяване и достъп на вредители.

БАБХ

За констатираните нарушения предстои издаване на предписание и съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Действията по случая продължават.

Установено е, че собственикът стопанисва и втори обект, до който не е осигурен достъп на инспекторите за осъществяване на проверка. Обектът е запечатан от ОДБХ до извършване на необходимите действия.

Контролът на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за спазване на изискванията за безопасност на храните продължава в цялата страна. При съмнение за нередност гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон 0700/ 122-99 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на Агенцията.