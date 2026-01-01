Две малки лапички повече, но и две големи причини за радост има вече в зоопарка в Стара Загора.

Зоопарк-Стара Загора

Новите звезди на зоопарка са леопардови близнаци, които вече любопитно опознават света около себе си.

Зоопарк-Стара Загора

Двете момчета са родени на 28 юли и са в отлично здравословно състояние. Малките леопарди вече показват и характер - любопитни, игриви и очевидно с добро отношение към леопардовите пакости.

Радостна новина от Зоопарка в Стара Загора: Роди се малко маймунче в групата на зелените гвенони (СНИМКИ/ВИДЕО)

Близнаците носят имената Jai - „завоевател“, и Shanti - „мир“. Дали имената ще се окажат точни за характерите им, предстои да стане ясно.

Зоопарк-Стара Загора

Докато малките изследват света, майка им Лея не ги изпуска от поглед и неотлъчно се грижи за тях. За Лея и бащата Данте това е първото потомство. Двамата пристигат в зоопарка от Словакия през 2022 г.

Зоопарк-Стара Загора

Зоопарк-Стара Загора

Първите посетители вече са имали късмета да зърнат малките леопарди. А сега Джай и Шанти очакват още любопитни погледи - и може би някой ще успее да ги хване точно в разгара на следващата им игра или поредната леопардова пакост.