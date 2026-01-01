Две малки лапички повече, но и две големи причини за радост има вече в зоопарка в Стара Загора.
Новите звезди на зоопарка са леопардови близнаци, които вече любопитно опознават света около себе си.
Двете момчета са родени на 28 юли и са в отлично здравословно състояние. Малките леопарди вече показват и характер - любопитни, игриви и очевидно с добро отношение към леопардовите пакости.
Радостна новина от Зоопарка в Стара Загора: Роди се малко маймунче в групата на зелените гвенони (СНИМКИ/ВИДЕО)
Близнаците носят имената Jai - „завоевател“, и Shanti - „мир“. Дали имената ще се окажат точни за характерите им, предстои да стане ясно.
Докато малките изследват света, майка им Лея не ги изпуска от поглед и неотлъчно се грижи за тях. За Лея и бащата Данте това е първото потомство. Двамата пристигат в зоопарка от Словакия през 2022 г.
Първите посетители вече са имали късмета да зърнат малките леопарди. А сега Джай и Шанти очакват още любопитни погледи - и може би някой ще успее да ги хване точно в разгара на следващата им игра или поредната леопардова пакост.