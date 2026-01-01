"Противно на масовото схващане, че ниските температури директно причиняват настинки и пневмонии, това е главно мит. В Арктика трима американски учени отдавна доказаха, че няма такова заболяване като „настинка“ от самия студ. В 90% от случаите инфекцията се предава при контакт с вече болен човек, а в останалите 10% става дума за микроби, които вече са били в тялото ни, но заради стреса от застудяването имунната система отслабва и те се активизират". Това съобщи проф. Тодор Кантарджиев пред Vesti.bg, като очерта основните правила за предпазване от есенните вируси и разкри ключови факти за имунитета.

Трите златни правила за здраве през есента

За да се предпазим от заболявания през студените месеци, проф. Кантарджиев препоръчва спазването на три основни принципа:

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Закаляване от ранна възраст: Докато човек или детето е здраво, трябва да се закалява. Това става чрез процедури със студена вода и обтриване с хавлиена кърпа (или т.нар. „бичкия“). Причината? Докарването на повече кръв в повърхностния слой на кожата активизира имунитета. Голяма част от имунокомпетентните клетки се намират именно в кожата, а не само в храносмилателния тракт, както твърдят много търговци на хранителни добавки.

Балансирано хранене: Есенното меню задължително трябва да включва сурови зелени и червени чушки. Те съдържат най-високи количества витамин С, който е мощен антиоксидант и повишава защитните сили срещу респираторни инфекции.

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Изолация от болни хора: Избягването на контакти с хора, които кашлят или кихат, е от решаващо значение. Всеки със симптоми трябва да остане у дома. „Този, който се е разкашлял и разкихал, да не ходи по съседските бебета с думите: "Аз съм малко хремав, ама дай да целуна бебето" – практика, която за съжаление е много често срещана у нас“, предупреждава специалистът.

Кога идва грипът и кои са скритите есенни вируси?

По думите на проф. Кантарджиев, първите единични случаи на сезонен грип в България обикновено се регистрират от Националния център по заразни и паразитни болести в края на октомври или началото на ноември. Епидемичното разпространение започва в края на ноември и декември, а пикът на заболеваемостта е през януари или февруари.

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В момента обаче циркулират редица други респираторни вируси - бокавируси, риновируси, аденовируси и метапневмовируси. Макар да не протичат толкова тежко, колкото грипа, и да не водят до чести усложнения като пневмонии, те са основен причинител на есенните боледувания. За предпазване от риновирусите и аденовирусите от ключово значение е стриктната хигиена на ръцете и използването на еднократни носни кърпички.

Защита за най-малките: Природата срещу респираторния синцитиален вирус

Респираторният синцитиален вирус (RSV) представлява сериозна опасност за недоносените новородени, чийто процент у нас за съжаление е значително по-висок спрямо средния за развитите европейски държави. У нива на превенция Министерството на здравеопазването провежда програма за ваксинация на бременни жени.

Проф. Кантарджиев обърна внимание и на един важен природен механизъм за предаване на имунитет от майката на бебето, който често остава неразбран: „Природата и Бог са го направили така, че през плацентата в кръвта на нероденото бебе преминават антитела (главно от класа IgG), чиято концентрация е до три пъти по-висока от тази в кръвта на майката. Те осигуряват идеална защита на новороденото през първите шест месеца до една година. Ако бебето се кърми с майчино мляко, тази естествена защита се затвърждава допълнително“.