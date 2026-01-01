Заболеваемостта от грип и остри респираторни инфекции в страната засега е по-ниска в сравнение със същия период на миналата година, но се очаква рязко увеличение на случаите в следващите седмици. Това заяви епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, в ефира на NOVA NEWS. Той посъветва като естествена подкрепа за имунитета да се консумират традиционни български продукти – кисело зеле, ферментирали зеленчуци, добре узряло бяло саламурено сирене и кисело мляко.

По официални данни за последната седмица заболеваемостта в страната е 133 случая на 10 000 души, което е с около 30 пункта по-ниско спрямо същата седмица на миналата година. Според проф. Кантарджиев това показва, че има известно забавяне на грипната вълна, което той обяснява с климатичните условия и наличието на колективен имунитет. „Това означава обаче, че по-тежките седмици тепърва предстоят. Очаквам бурно разпространение на грипа, като пикът най-вероятно ще бъде в началото на февруари“, посочи специалистът.

Най-висока заболеваемост към момента се отчита в областите Варна и Силистра, а сред децата във възрастовата група от 5 до 14 години най-много случаи има в Русе, Силистра, Шумен и Ямбол. Засега не се налага въвеждане на строги противоепидемични мерки, но експертът подчерта, че те трябва да се прилагат навреме – при рязко покачване на случаите в рамките на няколко дни.

Проф. Кантарджиев напомни, че за здрав възрастен човек до пет вирусни инфекции годишно се считат за нормални, а при децата – до осем. Повод за притеснение има, ако заболяванията зачестят, протичат по-тежко или възстановяването стане необичайно бавно. В такива случаи е препоръчително да се направи изследване на имунната система след консултация с лекар.

По отношение на лечението специалистът подчерта, че при типични симптоми на грип – висока температура, болки в мускулите, силна отпадналост и главоболие, трябва бързо да се потърси лекар и при необходимост да се започне антивирусна терапия. Той предупреди, че приемът на имуностимуланти по време на остра вирусна инфекция не е препоръчителен, тъй като това може да доведе до усложнения.

„Антибиотици се използват само при доказана бактериална инфекция – например при промяна в цвета на храчките към зеленикаво, болки в гърдите или съмнение за пневмония“, обясни още проф. Кантарджиев.