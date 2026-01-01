В сезона на вирусните инфекции все повече хора посягат към имуностимуланти, витамини и добавки с надеждата да се предпазят от грип и настинки. Имунолози обаче предупреждават, че безразборното „подсилване“ на имунната система може да доведе до обратен ефект и дори да навреди на здравето. Специалистите са категорични, че имунитетът не се стимулира по усет, а само при доказана необходимост и след консултация с лекар.

Проф. Доброслав Кюркчиев

Имунната система трябва да се стимулира, когато има показания за това. А показанията за това не са вътрешните усещания, а имунологични изследвания, които уточняват, че тя не е добре. Хора, още повече по време на инфекция, не трябва по никакъв начин да стимулират имунната си система, защото можем да получим неприятни ефекти, каза пред БНТ проф. Доброслав Кюркчиев - началник на лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ "Иван Рилски".

По думите ми "имунната система не е само една красива фея, която ни пази - тя може да стане грозна вещица, която може да се обърне срещу нас".

"Имунитетът не е нещо, което работи количествено. Той трябва да е една балансирана система и ако не откриеш дисбаланс - да човъркаш една балансирана система никога не е добра идея и в живота, и в имунната система".

Проф. Кюркчиев поясни, че и прекомерната употреба на витамините може да има негативни последствия т.е. на първо място трябва да се направят изследвания и на база на това да се уточни дали и колко витамини трябва да се дават.

"Утопична е концепцията според него за това, че с "имуностимуланти може да се сложи щит срещу грипа".

Вариант е ваксината, която от своя страна също не е гаранция, но поне "протичането на заболяването е по-леко".

"Тъпченето с имуностимуланти усилва риска от неблагоприятно прекарване на болестта, именно заради свръхреакция на имунната система, която е напълно възможна".

Д-р Спаска Лесичкова

Здравите хора, без придружаващи заболявания, не се нуждаят от имуностимуланти в сезона на вирусните инфекции. Разнообразното хранене, нормалната физическа активност и добрата хигиена гарантират правилно функциониране на техния имунитет, което да ги предпази от разболяване.

Това обясни в интервю за БНР д-р Спаска Лесичкова, имунолог в столичната университетска болница Александровска. И препоръча да се избягва безразборната употреба на големия брой предлагани у нас добавки за подсилване на имунитета.

Имуностимулантите са подходящи за определени групи от хора, които са уязвими през есенно-зимния сезон и имат нужда от подсилване на организма, обясни д-р Лесичкова в предаването "Преди всички".

"Малките деца в предучилищна възраст, които често боледуват, възрастните хора или други групи от населението, които имат някакви имунни проблеми - при тях трябва да се намесим, за да можем да стимулираме имунната система и да направим организма устойчив срещу различни вируси и бактерии. Трябва да сме изключително внимателни, защото имуностимулантите се разделят на различни видове групи. Безразборното купуване и приемане на стимуланти също не е правилно, трябва да се направи консултация със специалист, да се проведат имунологични изследвания и да се предпишат адекватните хранителни добавки и стимуланти за тези пациенти".

При здрави хора, без хронични заболявания, могат да се прилагат локални стимуланти за горните дихателни пътища, които да намалят контакта с различни вируси и бактерии и вероятността човек да се разболее.

Колкото до противовирусните препарати, които се препоръчват за първите часове от развитието на грипна инфекция, и за тях са нужни внимателен подход и лекарско предписание, съветва д-р Лесичкова.

Хората да не приемат антивирусни препарати срещу грип, без да потвърдят инфекцията с бърз тест, допълни тя. По думите ѝ тези препарати не действат срещу други вирусни инфекции и имат сериозни странични ефекти:

"Различните препарати имат странични ефекти - хематологични, могат да доведат до намаляване на левкоцитния брой, могат да доведат до чернодробни, бъбречни увреждания, така че не са безобидни да бъдат приети като противовирусни медикаменти при някаква друга вирусна инфекция. Затова на пазара има съответно бързи тестове за тестуване. Има комбинирани тестове за ковид, за грип, за грип А, за грип Б и те трябва да бъдат използвани, за да сме сигурно в правилното лечение на пациентите".