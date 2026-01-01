Полиция и разследващи в Бургас на крак заради мъж, открит в кола мъртъв и с огнестрелна рана в главата.

Част от центъра на града е блокиран.

БТА

От полицията поясниха, че малко след 15.00 ч. е получен сигнал за счупено витринно стъкло на търговски обект. Непосредствено след това е получено второ съобщение за открит труп в кола. Той е намерен на шофьорското място прострелян смъртоносно.

На този етап наличните доказателства сочат, че става дума за самоубийство със законно притежавано оръжие. Това каза пред журналисти окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев. По думите му, витрина на магазин в близост е била счупена от проектил при изстрела.

При извършения първоначален оглед става ясно, че вероятно се касае за самопрострелване в главата с пистолет. Автомобилът е собственост на 57-годишен помориец, разполагащ със законно притежавано огнестрелно оръжие.

На мястото на инцидента продължават процесуално-следствените действия. Извършва се оглед, разпитват се свидетели и се изземват записи от близкоразположени видеокамери.

По случая е образувано досъдебно производство.