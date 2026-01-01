Почти 67 000 нуждаещи се от подкрепа ще продължат да получават безплатен топъл обяд и през 2027 г. Ще бъде увеличена и сумата за една порция, което ще позволи на общините да гарантират качеството на храната. Това става възможно благодарение на мерките за увеличение на бюджета на услугата, предприети от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Управляващия орган на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ в Агенцията за социално подпомагане.

Осигуреният допълнителен финансов ресурс ще позволи договорите на 224 общини за предоставяне на топъл обяд, които изтичат на 30 септември 2026 г., да бъдат удължени до юли 2027 г.

От 1 август 2026 г. ще бъде увеличена и ставката, която общините ще получават за порция топъл обяд, от 1.86 евро на 2.10 евро. Ръстът ще позволи да се компенсира инфлацията от последната индексация на сумата през юли 2024 г. и така да се запази качеството на храната.

С предприетите действия от МТСП и Управляващия орган няма да бъде допуснато прекъсване на помощта с топъл обяд, която най-уязвимите хора получават всеки работен ден. Това е една от най-одобряваните мерки за подкрепа, тъй като помага на хората да задоволят жизненоважните си потребности.

Общините ще могат да разчитат и на повече средства за съпътстващи мерки, които отчитат индивидуалните потребности на получаващите топъл обяд и им предоставят допълнителна подкрепа за трайно справяне с бедността и социалната изолация. Сред тях са насочване към социални помощи и социални услуги, а когато е възможно – към заетост и обучения.