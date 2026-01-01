"Бъдещето на нашия регион все повече ще се определя от свързаността между България и Турция като фактор за развитието на Югоизточна Европа, създаващ нови възможности за обмен между Европа и Азия" - това e заявил министър-председателят Румен Радев на среща с министъра на транспорта и инфраструктурата на Република Турция Абдулкадир Уралоглу, съобщиха от правителствения пресцентър.

В срещата е участвал и министърът на транспорта Георги Пеев, а сред обсъдените теми са били и "създадените условия за адаптиране на договора между „Булгаргаз“ и „Боташ“.

Обща е била позицията, че свързаността е от значение не само при кризи, а и за стабилността, икономическия обмен и инвестиционния климат на региона и привлича инвестиции в развитието на проекти не само във всички видове транспорт: сухопътен, въздушен, железопътен, но също и в областта на дигиталните технологии и енергетиката.

Премиерът Радев е отбелязал и значението на железопътната линия Одрин - Лесово - Елхово - Ямбол, която ще бъде изградена като алтернативно трасе на жп линията, преминаваща през много натоварения граничен пункт „Капитан Андреево - Капъкуле“.

Ямбол и Турция се свързват с нова 71 км жп линия

Енергийната свързаност също е била обсъдена като област от взаимен интерес. Съвместната работа по коридорите за пренос на зелена енергия, както и трасетата за транзит на природен газ към Европа е в интерес и на двете държави, е било подчертано по време на срещата.

Министър-председателят Радев е посочил също така, че трансграничната енергийна връзка между България и Турция е от огромно значение за региона и създадените условия за адаптиране на договора между „Булгаргаз“ и „Боташ“ към актуалните пазарни условия вече води до подновяване на интереса за доставки на природен газ от нашите съседи по този маршрут, става ясно от съобщението на правителствената пресслужба.

В началото на следващото лято се очаква огромен интерес към България и към град Бургас, където ще се проведе музикалният конкурс „Евровизия“. Във връзка с това бе отбелязано и доброто сътрудничество между България и Турция в регулирането на въздушния трафик и бе подчертано значението на летището в Истанбул, което да подпомогне бургаското в посрещането на желаещите да присъстват на музикалното събитие през месец май догодина.

Пред БТА турският министър заяви, че с Радев и Пеев са обсъдили са обсъдили и бъдещия строеж на магистрала „Черно море“, която се очаква да бъде строена от турски инвеститори. По думите му в предстоящото строителство на автомагистралата между Варна и Бургас ще участват активно както турски, така и български фирми и специалисти.