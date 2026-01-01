Запознайте се с красивата и сладка американска норка от зоопарка в София.

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Тя се забавлява и лудее в убежището си. Американската норка е бозайник от семейство Порови. Тя е родом от Северна Америка, но е разпространена в много части на Европа и Азия.

Тя попада в европейската дива природа след целенасочено пускане или бягство от ферми за ценни кожи, съобщиха от зоопарка.

Поради своята изключителна адаптивност и липса на естествени врагове в Европа, тя нанася огромни щети - тъй като е по-едра и агресивна от автохтонната Европейска норка, успява успешно да я конкурира за храна и територия, довеждайки европейския вид до ръба на изчезването.

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Също така напада гнезда на водолюбиви птици и унищожава популациите на дребни местни бозайници.

Поради тези причини в Европейския съюз американската норка е официално обявена за опасен инвазивен чуждоземен вид и нейният внос, развъждане и търговия са напълно забранени.