Женският меден язовец Хъни се радва на необичайно занимание - игра със щраусово яйце, предоставено от гледачите като част от програмата за хранително и средово обогатяване в зоопарка в София.

Любопитното и прочуто със своето безстрашие животно с удоволствие търкаля и изследва голямото яйце, като по този начин проявява естественото си поведение.

Зоопарк-София/Марио Александров

Медните язовци са известни със своята упоритост, интелигентност и способност да се справят с предизвикателства, за да достигнат до храната си, съобщиха от зоопарка.

Вкусен обяд и много игри за сладкия меден язовец Хъни в зоопарка в София (ВИДЕО)

В естествената си среда този вид е разпространен в почти цяла Африка, както и в западните и южните части на Азия. Яйцата са част от естественото меню на медния язовец, което прави щраусовото яйце не само интересна играчка, но и любимо лакомство за Хъни.

Чрез подобни занимания животните получават възможност да развиват естествените си инстинкти, да бъдат по-активни и да се наслаждават на разнообразни стимули в ежедневието си.

Зоопарк-София/Марио Александров

Зоологическа градина работи с лятно работно време - без почивен ден.

Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход работят от 9:30 до 18:00 часа, а престоят на посетителите на територията на зоопарка е разрешен до 19:00 часа.

Зоопарк-София/Марио Александров

Залите "Големи котки, терариум и аквариум", "Гиганти", залите „Примати“ 2 и 3 са отворени между 9:30 и 18:00 часа.