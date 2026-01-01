Рут Елис, последната жена, която бе осъдена на смърт във Великобритания, беше помилвана посмъртно, обяви днес британското правителство, което призна, че тя е станала жертва на "ужасна несправедливост" 71 години след обесването ѝ за убийството на агресивния ѝ партньор, предаде Франс прес.
Рут Елис, която по време на събитията е на 28 години и работи като хостеса в нощен клуб, е екзекутирана през юли 1955 г., след като убива приятеля си Дейвид Блейкли на изхода на лондонски бар.
Десет дни преди убийството Дейвид Блейкли, състезателен шофьор, удря с юмрук корема на Рут Елис, която по това време е бременна, като по този начин предизвиква спонтанен аборт.
Съдебното жури осъжда Елис на смърт след заседание, продължило едва 20 минути.
Ruth Ellis - the last woman to be hanged in UK - has been granted a conditional posthumous pardon.— Tiger (@tiger26931) July 8, 2026
She was executed at Holloway Prison in July 1955 after being convicted for the murder of her abusive husband. pic.twitter.com/0bg2e7nz6M
"Имам честта да обявя, че Негово Величество кралят прие, по наша препоръка, да помилва условно Рут Елис", обяви заместник министър-председателят и министър на правосъдието Дейвид Лами пред парламента.
"Въпреки че това помилване не снема вината от Рут Елис за извършеното от нея убийство на Дейвид Блейкли, то фактически заменя смъртното наказание с присъда за доживотно лишаване от свобода, за да се признае ужасната несправедливост в това безпрецедентно дело", допълни Лами.
The King has granted a pardon to Ruth Ellis, the last woman hanged in Britain @DavidLammy @sarahsackman @JakeBenRichards @AlexDaviesJones @jessphillips @VeraBaird @centreWJ @EVAWuk @DannyShawNews @PoliceInspForum @voice4victims @NotThatBigIan https://t.co/kwAY38eMaR— Charles Hymas (@charleshymas) July 8, 2026
При обявяването на решението в отделението, запазено за граждани в британския парламент присъстваха двама от внуците на Рут Елис. Нейните деца и внуци не успяха да постигнат отмяната на присъдата ѝ пред апелативния съд, но продължиха да се борят за нейното помилване.
"Днес справедливостта най-после възтържествува за нашата баба. Това помилване не може да заличи събитията отпреди 71 години, но то официално и окончателно заявява, че Рут не е трябвало да бъде екзекутирана, а присъдата ѝ е била несправедлива", заяви Лора Енстън, внучка на Елис.
Енстън припомни, че баба ѝ е била "жертва на многократни и жестоки прояви на насилие".
Обесването ѝ кара обществеността да се противопостави на смъртното наказание, което официално е отменено във Великобритания през 1973 г.
Случаят води до появата на филм през 1985 със заглавие "Танцувай с непознат" с участието на Миранда Ричардсън и Рупърт Евърет.