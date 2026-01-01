45-годишен мъж от Варна е привлечен като обвиняем за извършване на действия на полово удовлетворение с непълнолетно момче чрез заплашване в община Своге, съобщиха от обвинението.

С постановление на прокурор в Районната прокуратура в Костинброд, Териториално отделение – Своге, 45-годишният С.И. от град Варна е привлечен в качеството на обвиняем по разследване за извършено престъпление.

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По делото са събрани достатъчно доказателства за виновността на обвиняемия.

На 5 август в населено място в община Своге мъжът e извършил действия на полово удовлетворение с непълнолетно лице от същия пол, като e употребил заплашване.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на постоянен арест спрямо него.

Престъплението, в извършването на което С.И. е обвинен, се наказва с лишаване от свобода от пет до дванадесет години.