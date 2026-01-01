След жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че Министерството на вътрешните работи е активирало Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и дирекция "Киберпрестъпност" за наблюдение на прояви на агресия и заплахи в социалните мрежи. По случая са задържани общо 10 души, а разследването продължава.

Демерджиев посочи, че информацията в социалните мрежи, която е помогнала за разкриването на участниците, е била известна на органите на реда. "Правим всичко необходимо и възможно. Целта е да се предотвратят подобни прояви и да не се стига до нещо подобно", заяви той.

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Министърът апелира към родителите да бъдат по-внимателни и да се включат активно в възпитанието на децата си, като подчерта, че агресията е абсолютно недопустима. Той обясни, че МВР не може да замести образованието и семейството, и призова обществото да сътрудничи.

Демерджиев добави, че МВР следи и други профили в социалните мрежи, извършва превантивна работа и реагира незабавно при нарушения. "Невинаги ескалацията следва логичен ход и понякога ситуацията може да се влоши бързо", каза той.

По отношение на възможността за законодателни ограничения върху социалните мрежи, министърът сподели, че се обсъждат различни мерки, които могат да бъдат предложени при установяване на тяхната ефективност.

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Той коментира и дейността на "ловците на педофили", подчертавайки, че гражданите не трябва да предприемат самостоятелни действия и да подават информация на МВР. "Не може по този начин да се борим с престъпността. Има си органи и институции в държавата", добави той.

Васил Костадинов, който е част от разследването, уточни, че то е в начален етап и не изключва възможността за нови обвинения сред десетимата задържани. Той потвърди, че разследващите разполагат с информация от телефона на жертвата, но не могат да разкрият детайли, тъй като това е част от разследването.

Демерджиев отново акцентира на жестокостта на престъплението, посочвайки, че действията на младежите са абсолютно нехуманни. Той подчерта, че МВР следи различни групи, които преминават границите на закона, и работи за подобряване на ресурсите си.

Министърът завърши с призив към прокуратурата и следствието да участват активно в борбата с престъпността, подчертавайки, че противодействието изисква комплексно взаимодействие между всички институции. "Не можем сами да запълним натрупаните дефицити в правоохранителната система", заключи той.