Правосъдието се гради на личната отговорност, написа вицепремиерът Иво Христов във Facebook по повод убийството на Георги Кузев в Пловдив.

„Намирам за опасна индулгенция да наричаме „деца” малолетните садисти, които сами са режисирали, извършили и документирали престъплението си. Всички есета за родителите, образованието, държавата и прочее имат смисъл на ниво превенция, но когато имаме толкова брутално деяние, трябват ясни думи, правни квалификации и адекватни решения", посочва вицепремиерът.

Близки на убития в Пловдив Георги Кузев се събраха на бдение пред дома му

В края на коментара си Христов пише за подкрепа към съдия Петко Минев, гледал мерките за неотклонение на обвиняемите по случая.

Припомняме, че вчера Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата младежи, арестувани за убийството на 37-годишен мъж на Младежкия хълм, на 4 август, в града. В мотивите си магистратите посочиха, че мярката се взима поради изключителната жестокост, с която е убит мъжът. Заседанието се проведе при закрити врата.