Днес (8 август, събота) ще бъде предимно слънчево, съобщиха от НИМХ.

След обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Ще остане горещо с максимални температури между 33° и 38°, за София – около 33°.

НИМХ обявява оранжев предупредителен код за опасно горещо време в почти цяла България, с изключение на Добрич, Варна, Бургас, Смолян, София област, София град и Перник, където кодът е с по-ниска степен - жълт за потенциално опасно време.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В неделя (9 август) ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

В понеделник ще бъде предимно слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност, там не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от север-североизток. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30° и 35°.

През следващите дни времето ще бъде слънчево и почти тихо, в източните райони със слаб до умерен североизточен вятър. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. В четвъртък и петък, с усилване на вятъра от североизток ще прониква относително хладен въздух. Ще има по-значителни увеличения на облачността, повишава се и вероятността за краткотрайни валежи на отделни места, главно в планинските райони. Дневните температури отново ще се понижат слабо.