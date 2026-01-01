Прокуратурата разследва смъртта на 30-годишен мъж в Петрич, съобщиха от обвинението.
Досъдебното производство е образувано във връзка с инцидент на 17 септември.
В района на гробищния парк, при извършване на строителна дейност на новостроящ се покрив на жилищна сграда, в резултат на токов удар е била причинена смъртта на мъжа.
Разпитват се свидетели и се установяват лицата, имащи отношение към извършваната строителна дейност.
Изясняват се причините и механизмът на настъпване на инцидента. Изисква се необходимата документация, свързана със строителната дейност, включително относно организацията и безопасността на труда.
Продължават действия по разследването за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.