Петко Петков - следовател от специализиран отдел 02 „Криминален“ в Националната следствена служба (НСлС) е номиниран за изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на следователите, съобщиха от пресцентъра на съвета.

Петков е номиниран от негови колеги от НСлС, следствените отдели в окръжните прокуратури и военно-окръжните прокуратури.

Петков има над 33 години професионален стаж и започва кариера си през 1995 г. като „последователно заема длъжностите помощник следовател в Районна следствена служба - Елин Пелин, следовател в Районна следствена служба - Елин Пелин и заместник ръководител, изпълняващ функциите на ръководител на Районна следствена служба град Костинброд“. От 1998 г. е следовател в стопанския отдел на Столична следствена служба, а от 2000 г. е ръководител на Осмо териториално отделение. В периода от 2002 г. до 2010 г. е директор на Окръжна следствена служба Благоевград и директор на Столична следствена служба. През 2010 г. е избран за заместник-директор на НСлС, като от 2014 г. и до настоящия момент е следовател там.

В предложението е посочено, че кандидатът има богат опит, задълбочени знания и умения, „действа оперативно при вземане на решения в сложна и бързо изменяща се обстановка“, притежава „високи междуличностни умения и всеотдайност и поема отговорност за взетите решения“. Отражение на това са многобройните му разследвания по дела с висока степен на обществена опасност и проведените обучения в страната и чужбина. Участвал е като автор и съавтор на методиките на НСлС за разследване на тероризъм и финансиране на тероризъм, за произшествия в железопътния транспорт и за разследване на взривове.

Посочва се още, че професионалната кариера на Петков и нравствените му качества са атестат за неговия интегритет, психологическа устойчивост и нагласи. Изложени са аргументи, свързани с неговата експертиза, безкомпромисна почтеност, независимост и морална отговорност, които доказват, че кандидатът безспорно притежава необходимите качества да бъде избран за член на ВСС от квотата на следователите.