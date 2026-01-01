Мерките на властта срещу корупцията обявиха на брифинг в Гранитна зала на Министерския съвет с участието на премиерът Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев.

Премиерът Радев подчерта, че борбата с корупцията не може да се изчерпва с действия на изпълнителната власт. По думите му възстановяването на справедливостта е функция преди всичко на съдебната власт, но когато институциите са блокирани, правителството трябва да продължи да работи в рамките на своите правомощия.

„Добре дошли на първата, но не последна, среща в този формат. Защо я правим? Защото обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархията, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото“, заяви Радев. Той подчерта, че трябва да се събират годни доказателства, които впоследствие да бъдат предоставяни на прокуратурата, за да могат компетентните институции да изпълнят своите функции.

„Трябва да е ясно, така е записано и в нашата книга, че справедливостта в едно цивилизовано общество не се връща от улицата. Справедливостта не се връща с действието на правителството. А справедливостта се връща с действията на съдебната власт“, каза премиерът.

Според него това не освобождава изпълнителната власт от отговорност, особено когато има проблеми и „знаковите власти са блокирани“.

Като част от действията срещу корупцията Радев посочи проверките на обществени поръчки, включително на такива, които са били компрометирани, както и проследяването на вътрешноведомствени трансфери и дейността на подставени лица.

„Защото хората, които злоупотребяват със закона, често не действат от свое име. Те действат чрез подставени лица“, заяви той.

Премиерът акцентира и върху необходимостта от по-тясно сътрудничество с партньорски служби и финансови институции в чужбина. Целта е да се проследяват сметки, имоти и дейности на български граждани извън страната, когато има данни за несъответствие със законовите изисквания.

„Да правим всичко възможно да работим по-интензивно с нашите партньори в чужбина, с техните служби, с техните финансови органи, така че да можем да установяваме сметки, имоти, дейности на български граждани в чужбина, които са в разрез с установените законови норми“, каза Радев.

БТА

Иван Демерджиев постави акцент върху обществените поръчки за доставка и изграждане на мантинели и заяви, че проверката по темата е започнала заради тежките пътнотранспортни произшествия и жертвите по пътищата.

По думите му в рамките на работата през последните месеци са установени четири основни дружества, ангажирани с доставката на мантинели в България. Според Демерджиев компаниите имат връзки с политически фигури, както и с български дипломатически представител. Той заяви, че тези дружества са спечелили значителен обем обществени поръчки, включително ключови договори, чиято обща стойност след индексации надхвърля 150 млн. евро.

„Много пъти се поставяше въпросът как се отклонява общественият ресурс. В тази схема, в този модел ще се опитаме да го разясним как става“, каза Демерджиев. По думите му част от средствата, генерирани от обществените поръчки, са били отклонявани към дружество без реална дейност, което той определи като „дружество-касичка“.

Именно това дружество, според представената от Демерджиев информация, е генерирало финансов ресурс, използван за покриване на разходи за полети на депутата Делян Пеевски. „Това дружество касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети, е над 5 милиона евро“, заяви Демерджиев.

Той обясни схемата като последователност, при която дружества печелят обществени поръчки за мантинели, договорите се индексират, а част от средствата според събраните данни се насочват към дружество без друга установена дейност. Оттам, по думите му, са били плащани разходи за полетите.

Демерджиев подчерта, че проверката на полетите не е била свързана с навлизане в личния живот на Пеевски, а с проследяване на финансови зависимости и връзки, които според него могат да покажат начина, по който се използва общественият ресурс. „Когато говорим за взаимовръзки и зависимости, довеждащи до отклоняване на обществени ресурси, се наблюдава точно това. Печелят определени дружества обществени поръчки, част от ресурса се отклонява и голяма част от този ресурс, който установяваме, се използва за такива дейности – за покриване на разходите на политически лидери“, каза той.

БТА

По думите му особено внимание заслужава и собствеността на дружеството, което според представената информация е платило разходите за полетите. Демерджиев заяви, че то е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства. В тази връзка той постави въпрос дали именно тези отношения не са имали отношение към назначаването на дипломата на поста, като подчерта, че това е въпрос, който следва да бъде изяснен.

Демерджиев посочи и друга връзка около четирите дружества, за които твърди, че имат водещо положение при доставките на мантинели. Според него в случая се появява името на санкционирания по американския закон „Магнитски“ бивш финансов министър Владислав Горанов. По думите му Горанов е отдавал под наем свой обект на едно от дружествата. Демерджиев заяви, че според него тези отношения са показателни за преплитането на различни икономически и политически кръгове.

„И когато коментирахме, че, за съжаление, тези кръгове, които ние условно наличаме олигархични, така са се преплели, вие виждате до какви връзки, виждате до какви взаимозависимости се стига“, каза той. Според Демерджиев именно проследяването на тези зависимости показва как ресурс, генериран чрез обществени поръчки, може да бъде използван за лични и частни цели от хора, свързани с определени кръгове.

Той определи като проблематичен и факта, че около представените данни се появяват имена на двама санкционирани лица, като заяви, че досега за правоохранителните органи подобни схеми са били „табу“. „Ето как. Като имената им се появяват в корупционни схеми“, каза Демерджиев, визирайки санкционираните лица.

Той заяви, че проверките са започнали „от нулата“ и че за няколко месеца е бил събран значителен обем материали. По думите му доказателствата са многобройни и ще бъдат предоставени на прокуратурата за проверка. „Обемът на доказателствата е изключително голям. Днес той ще бъде представен на вниманието на българската прокуратура“, заяви Демерджиев.

Той съобщи още, че материалите ще бъдат предадени и на партньорски служби, които имат интерес към информацията. По думите му те са събрани в партньорство както с български институции, така и с чуждестранни служби.

Демерджиев заяви, че очаква прокуратурата да извърши необходимите проверки и да предприеме действия по представените материали, ако установи основания за това.