Министерството на образованието и науката (МОН) ще представи предложения за мерки, насочени към подобряване на дисциплината и училищната среда, съобщи пресцентърът на ведомството. Те ще бъдат обявени от зам.-министъра на образованието и науката д-р Таня Панчева на брифинг от 14:00 ч..

Предложенията са основа за обсъждане по темата с всички заинтересовани страни и имат за цел да осигурят спокойна среда в образователните институции, в която учителите да могат да преподават ефективно, а учениците - да се концентрират, да участват пълноценно в учебния процес и да разкрият потенциала си, поясняват от образователното министерство.

Вероятно през тази седмица ще представим нашите предложения за подобряване на дисциплината в училище и те са в три групи. Едната е свързана с наказанията и преди да се стигне до крайната мярка за изключване, трябва да има серия от по-леки наказания, за да може учителят да предупреждава с тези наказания ученика, каза на 14 септември министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в сутрешния блок на Българската национална телевизия.

Той обясни, че втората серия от мерки ще бъде насочена към едно профилиране на добрите способности на учениците, за да се види къде са техните силни страни. Целта е да се подскаже на семейството и на останалите учители как детето може да бъде стимулирано. Ще има и чисто организационни мерки, за да се знае кой носи отговорност за дисциплината в едно училище, обясни министър Вълчев.

По думите му, ако се фокусираме само върху това да има ли оценка за дисциплина или не, отново няма да решим проблема. Тази тема ще се подложи на обсъждане, но то няма да трае години. Ще се съобразим с всичко положително и разумно и трябва да го въведем, защото няма как всеки да не признае, че дисциплината в българското училище не е добра, отбеляза тогава образователният министър.

До десетина дни ще предложим за обсъждане цялостен пакет от мерки, свързан с повишаване на дисциплината в училище, защото проблемът с дисциплината в българското училище е изключително сериозен. Почти 50 процента от учениците констатират проблеми с дисциплината и се чувстват ощетени от своите съученици, които развалят дисциплината, каза на 2 септември министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев на заседанието на парламентарната Комисия по образованието и науката в отговор на въпрос от Фатима Йълдъс от парламентарната група на ДПС.

Дали ще има оценка за дисциплината - това е въпрос, който твърде поляризира обществото, каза министър Вълчев. В момента работим и може би до няколко седмици ще предложим за обсъждане серия от мерки, които са свързани с подобряване на дисциплината в училищата. Те ще бъдат финансирани, миксирани, ще има серия от „меки” мерки преди да се стигне до крайни решения. Ще има и стимули за учениците, които започват да коригират своето поведение, но съм убеден, че ако в следващите години не настъпи промяна по отношение на дисциплината в училище, резултатите няма да бъдат добри. Това е определено проблем, който се поставя от учителите, от социалните партньори и работодателските организации в образованието, каза на 2 септември министър Георги Вълчев.