/ Георги Димитров

Правителството намали от 100% през миналата година на 85% за тази година размера на шестмесечния междинен дивидент за 2026 г., който акционерните дружества „Български енергиен холдинг“ ЕАД и „Държавна консолидационна компания“ ЕАД трябва да внесат в полза на държавата в срок до 30 септември 2026 г.

Дивидентът се изчислява на базата на шестмесечния финансов отчет към края на юни тази година. Министрите приеха промени и допълнения в Разпореждане № 2 от 2026 г. за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала.

Със самото Разпореждане № 2/2026 г., прието през май т.г., вече бе определена по-ниска ставка дивидент за финансовата 2025 г. за дъщерните дружества - 70 на сто (вместо 100% през миналата година), чиито вноски към дружествата-майки на практика формират печалбите на БЕХ и ДКК за полугодието. По този начин публичните предприятия запазват част от печалбата си с цел реинвестиции, в съответствие и с препоръки на международни институции.

С Разпореждането МС продължава подхода на правителството за нормализация на дивидентната политика на държавата, като за разлика от предходни години не се изисква разпределяне на целия размер на печалбата.

Пресслужба Министерски съвет
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