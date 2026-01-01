Долабри и връх на копие - хаста от III-IV век на римски легионери са последните находки, открити на Перперикон. Те бяха представени от ръководителя на археологическите проучвания проф. Николай Овчаров, който подчерта, че това е поредният щрих към историята на скалния град.

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По думите на проф. Овчаров, откритите долабри като инструмент са били по-важни и от меч по онова време. Името им има латински корени и буквално означава „дълбая, изсичам“ в камъка, като в случая става въпрос за кирка с чук и кирка с брадва.

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„Това е бил инструментът, който според римските, латинските автори е задължителен да се носи от един легионер. Нещо повече, в най-малкото отделение, което е от осем легионери, всички са били с различен тип долабра", каза проф. Овчаров.

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Той допълни, че инструментът е бил изключително важен, защото освен войници, римските легионери са били и строители. Правели са мостове и лагери за легиона по пътя му.

Имаме прекрасно изображение върху Колоната на Траян в Рим от II век, в което се показват поне пет вида работа с такава долабра на легионерите, когато си сглобяват лагера, допълни археологът.

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За открития връх на копие - хаста той разказа, че т.нар. хаста се отличава с това, че е стационарно копие, което легионерът не хвърля, а държи в ръка. „Тоест, ако случайно бъде пробита линията на легиона, да може да спрат вражеското настъпление", обясни проф. Николай Овчаров.

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Той допълни, че хастата е открита в една от сградите, в които се провеждат прочуванията на Южния квартал, а другите два легионерски инструмента са намерени в околностите на Перперикон, като най-вероятно са свързани именно с пътното строителство, което са извършвали римските легионери.

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„Така че с находките вече имаме снаряжението на римския легионер, но и неговото оръжие. А какво са правили? Ами Перперикон в края на III век получава дебела почти три метра крепостна стена. Някой е трябвало да отбранява тази стена и това са именно части от снаряжението на гарнизона, който е бил тук", заключи проф. Николай Овчаров.