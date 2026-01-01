България може да играе ключова роля за геостратегическото позициониране на Европа. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в Страсбург по време на съвместно изявление пред медиите с европейския комисар по разширяването Марта Кос.

Министърът приветства обявеното от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта ѝ пред Европейския парламент провеждане на Регионална среща на върха за свързаност с България. „Обявяването на инициативата за свързаност и домакинството на България е признание за ролята на страната ни и за доверието към българското правителство", подчерта Велислава Петрова. Тя припомни, че още при първата си среща с председателя на Европейската комисия министър-председателят Румен Радев е поставил свързаността сред основните приоритети на новото българско правителство.

„В настоящата геополитическа обстановка трябва да можем да се адаптираме много бързо и да откриваме възможности там, където ги има. Географското положение на България винаги е било наше предимство, което досега не сме използвали в пълна степен“, заяви министър Петрова. По думите ѝ активната външна политика, ясната координация между институциите и способността за бърза адаптация са ключови за превръщането на това предимство в реални транспортни, енергийни и дигитални връзки.

Министър Петрова подчерта, че Европа се намира в сложна среда на сигурност, белязана от войните в непосредствена близост до нея, има силна необходимост да преодолее икономическите си зависимости и да гарантира своята енергийна стабилност.

Министърът на външните работи определи инициативата като шанс ключовите инфраструктурни проекти за България да бъдат поставени в по-широка европейска рамка. „Благодаря на Европейската комисия и на комисар Кос за подкрепата и готовността да работим заедно“, заяви Велислава Петрова. По думите й свързаността е много повече от инфраструктура – тя е стратегическа инвестиция в сигурността, конкурентоспособността и бъдещето на Европа.

България ще работи активно с Европейската комисия и европейските партньори за подготовката на форума, който ще събере политически лидери, европейски институции, финансови организации и представители на бизнеса.

Европейският комисар Марта Кос определи България като ключова за изграждането на новите търговски, енергийни и дигитални връзки на Европа с Турция, Черноморския регион, Южен Кавказ, Централна Азия и Близкия изток. Тя подчерта значението на България за реализацията на тези връзки и открои Коридор VIII като важна железопътна връзка между Адриатическо и Черно море.

Марта Кос посочи още, че отделните инфраструктурни проекти трябва да бъдат обединени в по-широка европейска политическа амбиция, която да намалява зависимостите и да укрепва устойчивостта на Европа.

По време на посещението си в Страсбург министър Петрова взе участие в пленарната сесия на Европейския парламент и проведе среща с европейския комисар по международните партньорства Йозеф Сикела. Велислава Петрова разговаря и с българските членове на ЕП.