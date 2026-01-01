20-годишен мъж и две 17-годишни момчета от с. Медовница са били задържани вчера с полицейска мярка за срок до 24 часа в ареста на РУ-Белоградчик. Това съобщиха от полицията.

Те направили неуспешен опит да източат гориво от резервоара на влекач, паркиран на ул. „Първа“ в Медовница.

Към 11.30 часа тримата – с туби и маркуч, били забелязани до товарната композиция от водача й и от преминаващ по главен път Е-79 автопатрул на районното управление. Виждайки полицейската кола, младежите побягнали към близките къщи, но впоследствие били установени и задържани.

Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство.