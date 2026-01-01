Президентът Илияна Йотова ще бъде утре на посещение в Страсбург, Франция, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Йотова ще разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гийомар. Президентът ще се срещне и с кмета на Страсбург Катрин Траутман.

В Европейския парламент тя ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола, ще се срещне и с българските членове на Европейския парламент.

Илияна Йотова ще открие в Европейския парламент изложбата „Христо Ботев: 150 години безсмъртие. Памет и приемственост“, подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии, съвместно с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Държавна агенция „Архиви“. Представянето на експозицията в Европейския парламент е по инициатива на евродепутата Кристиан Вигенин.

Европейският парламент се събира на пленарна сесия в Страсбург от днес до четвъртък. Основната тема по време на първата пленарна сесия за новия политически сезон ще бъде годишната реч на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз, която ще бъде произнесена утре от 10:00 ч. българско време.