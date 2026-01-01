57-годишен мъж е задържан във Видин, след като е засечен да шофира с 2,34 промила алкохол, съобщиха от полицията. Автомобилът му е иззет.

Около 15:30 часа на 5 октомври пътни полицаи спрели за проверка шофьора в Южната промишлена зона на Видин.

Задържаха шофьор с 2,87 промила алкохол във Видин

При направения тест дрегерът отчел 2,34 промила алкохол в издишания въздух. Водачът отказал да даде проба за изследване в Центъра за спешна медицинска помощ.

57-годишният видинчанин е задържан в полицейския арест, а личният му автомобил е иззет с протокол за доброволно предаване.

По случая е започнато разследване.