На 3 октомври, около 17 ч., на ул. „Цар Борис III“ в село Казичене мотопатрул „Сигма“ към отдел „Специализирани полицейски сили“ на СДВР спрял за проверка автомобил, управляван от 48-годишен мъж, видимо употребил алкохол.

На място пристигнал и автопатрул на Осмо РУ. Униформените служители предприели проверка за алкохол, която нарушителят се опитал да осуети като пъхнал 300 евро в бронежилетка, поставена върху полицейския мотор. Задържан е незабавно.

Задържаха шофьор без книжка с 1.44 промила алкохол, отказал да спре за проверка

Последвалият тест показал 1,51 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът отказал кръвна проба. Той бил задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа, а шофьорската му книжка – отнета.

По случая се води разследване. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура, на задържания е повдигнато обвинение.