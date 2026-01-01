На 11 май около 02.30 ч. в Луковит автопатрул е подал сигнал със стоп палка към водач на лек автомобил, който не се е подчинил на полицейско разпореждане и е продължил движението си.

Превозното средство е спряно на ул. „Лозарска“ в града, а в хода на последвалата проверка е установено, че негов водач е 38-годишен, неправоспособен местен жител.

Водачът е тестван за алкохол с техническо средство, като пробата е отчела 1.44 промила в издишания въздух. Той е отказал кръвна проба.

Задържан е за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство.