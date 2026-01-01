Увеличение с над 50 % на цените на таксиметровите услуги в Смолян за 2027 г. предлага едно от трите сдружения на таксиметровите превозвачи в града, каза за БТА председателят на Общинския съвет Димитър Кацаров. Предложението е внесено в Община Смолян, а основният мотив е поскъпването на горивата.

Заради предложеното значително увеличение на 7 октомври в сградата на общинската администрация ще се проведе среща с представители на трите сдружения на таксиметровите превозвачи, заместник-кмет на общината и председателя на Общинския съвет.

„Решихме да поканим и трите сдружения, да проведем дискусия и да се опитаме да стигнем до обща позиция“, каза Кацаров. По думите му предложението предвижда „доста сериозно увеличение“ - с повече от 50 % спрямо сегашните цени.

Срещата е инициирана преди изготвянето на докладната записка, която ще бъде внесена за разглеждане от Общинския съвет (ОбС). Цените на таксиметровите превози за следващата година трябва да бъдат определени от ОбС до края на октомври.

Кацаров уточни, че окончателното решение е на Общинския съвет. Ако съветниците не приемат нови цени, през 2027 г. ще останат в сила досегашните.