Прокуратурата води разследване във връзка с намерени старинни монети и предмети с белези на културноисторически ценности в Разградско и област Търговище, съобщиха от обвинението.

При специализирана операция, проведена от служители от ГДБОП на 18 ноември, са извършени претърсвания в лек автомобил, както и на пет адреса в областите Разград и Търговище. Намерени са над 1000 старинни монети и предмети, които изглеждат като археологически находки. Иззети са също металотърсачи.

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Назначени са експертизи на намерените старинни предмети. Работи се и по изясняване съпричастността на определени лица към участието им в организирана престъпна група, занимавала се с търсене на археологически обекти без разрешение и чрез използване на технически средства, държане на повече от три неидентифицирани и нерегистрирани по съответния ред старинни предмета, както и с предлагане за отчуждаване, отчуждаване и придобиване на културни ценности, които не са идентифицирани и регистрирани.

Прокуратура

Работата по разследването продължава под ръководството и надзора на прокуратурата.