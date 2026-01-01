Възрастна жена от Русенско стана жертва на крупна онлайн измама, съобщиха от полицията.

На 18 ноември тя е подала сигнал, че е била въведена в заблуждение чрез предложение за инвестиция в благородни метали.

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Контактът с нея бил осъществен първоначално чрез Facebook, а впоследствие и чрез Viber.

Под различни предлози в периода от август до ноември тя превела над 11 400 евро по различни банкови сметки и чрез системи за парични преводи.

Сигналът за измамата е документиран. По случая се води разследване.