Възрастна жена от Русенско стана жертва на крупна онлайн измама, съобщиха от полицията.
На 18 ноември тя е подала сигнал, че е била въведена в заблуждение чрез предложение за инвестиция в благородни метали.
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Контактът с нея бил осъществен първоначално чрез Facebook, а впоследствие и чрез Viber.
Под различни предлози в периода от август до ноември тя превела над 11 400 евро по различни банкови сметки и чрез системи за парични преводи.
Сигналът за измамата е документиран. По случая се води разследване.