Над 100 км/ч достигат поривите на вятъра в Сливен. Обстановката към момента е спокойна, няма постъпили сигнали за нанесени щети. Всички институции са в готовност за реакция при необходимост, а системата за ранно предупреждение BG-ALERT е задействана превантивно. Това каза за БТА областният управител на Сливен Михаил Кашеров.

„Разпоредил съм дежурният в областната администрация да ме държи информиран през цялата нощ, ако постъпят сигнали. Предупреден е и началникът на службата за пожарна и аварийна безопасност. В готовност сме, затова задействах и BG-ALERT, за да избегнем ситуация като тази отпреди месец, когато човек пострада от счупен клон“, каза Кашеров.

На 14 октомври, мъж в Сливен пострада тежко, след като върху него падна клон на дърво, откършен от бурен вятър с пориви до 72 км/час, припомня БТА. Инцидентът стана в района на пешеходната пътека в градинката до църквата „Свети Димитър“ около 9:30 ч. сутринта.

През нощта валежите ще отслабват и спират, а от северозапад и облачността ще се разкъсва и ще намалява, съобщиха от Националния институт по хидрология и метеорология. Значителна ще се задържи облачността през по-голямата част от нощта над югоизточната половина от страната, все още с валежи от дъжд, в процес на спиране, най-късно – в североизточните райони. Вятърът ще бъде умерен и силен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 2°. Атмосферното налягане ще продължи да се повишава и ще бъде значително по-високо от средното.

Утре облачността над цялата страната ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Ще остане ветровито с умерен и силен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове все още главно над северното крайбрежие – с разкъсана облачност. Ще духа умерен и временно силен, северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е между 12° и 15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който нахлуването на студен въздух ще продължи. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°. (