Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна взе решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев и анулиране на издаденото му удостоверение. Решението е прието с 20 гласа „за“ и 6 „против“, съобщи председателят на комисията Велин Жеков.

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До решението се стигна след разглеждане на сигнали, свързани с отпуските на Благомир Коцев през 2025 година, когато той се намираше в ареста.

По думите на Велин Жеков в началото на заседанието членовете на ОИК са решили да разделят постъпилите сигнали според годината на подаването им. Два от тях са внесени през 2025 г., а останалите три – през 2026 г.

Председателят на комисията обясни, че процедурата по първите два сигнала вече е приключила, което е позволило разглеждането им по същество.

На заседанието са били представени два проекта за решение. Първият е предвиждал да не бъде установено нарушение, но не е получил необходимата подкрепа.

Вторият проект, който е бил приет, установява нарушения на чл. 42, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). На това основание комисията е решила да прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев като кмет на Варна.

От общо 27 членове на Общинската избирателна комисия на заседанието са присъствали 26. При гласуването 20 са подкрепили прекратяването на кметските пълномощия, а шестима са гласували против.

Велин Жеков уточни, че положителни гласове са подадени от представители на всички квоти на парламентарно представените политически сили в комисията.

Председателят на ОИК посочи, че решенията на комисията подлежат на предварително изпълнение.

Той обаче отказа да коментира дали това означава, че още от следващия ден Варна ще остане без действащ кмет. Според Жеков определянето на следващите процедурни стъпки след прекратяването на пълномощията е извън компетентността на избирателната комисия.

Решението на ОИК – Варна може да бъде обжалвано пред съда в 7-дневен срок от публикуването му.

Как се стигна до казуса с отпуските на Благомир Коцев?

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли 2025 г. при акция на антикорупционната комисия във Варна. Срещу него бяха повдигнати обвинения, свързани с корупция и участие в организирана престъпна група.

По време на задържането си Коцев използва различни видове отпуск, а функциите му временно се изпълняваха от заместник-кмета Павел Попов. През ноември 2025 г. в Общинската избирателна комисия постъпиха сигнали с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията му заради твърдения за неправомерно отсъствие от работа.

Според предоставената тогава от общинската администрация информация Коцев е използвал платен отпуск за 2025 г., прехвърлени дни от предходната година, отпуск при раждане на дете и осем дни неплатен отпуск.

Основният правен спор е дали кмет, който заема изборна длъжност, има право да ползва неплатен отпуск и да прехвърля неизползвани дни платен отпуск от предходна година.

През ноември 2025 г. ОИК отложи произнасянето си, за да събере допълнителни документи. През февруари 2026 г. Административният съд във Варна прекрати производство по жалба срещу мълчалив отказ на комисията да се произнесе по сигналите, като прие, че жалбоподателят няма необходимия правен интерес.

На 9 ноември 2026 г. беше внесен нов сигнал, свързан с отпуските на Коцев през 2025 и 2026 г. Това доведе до нова проверка от страна на ОИК и последвалото решение за прекратяване на пълномощията му.

Казусът има и съдебен прецедент – отстраняването на бившия кмет на Галиче Ценчо Чоков, при което Върховният административен съд се произнесе по допустимостта на определени видове отпуск за кметове. Според юристи обаче обстоятелствата по двата случая не са идентични и решението за Чоков не може автоматично да бъде приложено към Коцев.