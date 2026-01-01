Нови подробности за сексуално посегателство над непълнолетно момиче в София, иззето оръжие и проверка на действията на полицейски служители бяха оповестени от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Николай Пелтеков.

На брифинг той представи хронологията на разследването, след като в публичното пространство бяха разпространени видеозаписи, показващи насилие над момичето. По думите му в хода на полицейската работа са установени данни и за други инциденти, свързани с пострадалата, включително случай от 21 септември и стрелба с газов пистолет през октомври.

Пелтеков подчерта, че подробности за действията спрямо непълнолетната няма да бъдат разгласявани, за да бъдат защитени нейната самоличност и психика.

Сигналът е получен на 17 ноември, разпитани са седем свидетели

Според директора на СДВР първоначалната информация е постъпила на 17 ноември в Първо районно управление. Служители от Детска педагогическа стая получили по оперативен път част от видеозаписите, които впоследствие бяха разпространени публично.

На 18 ноември в късния следобед е образувано досъдебно производство. В рамките на следващите 24 часа са разпитани седем свидетели, сред които и пострадалото момиче. Изготвена е и видеотехническа експертиза.

Материалите са докладвани в Софийската районна прокуратура, след което разследването е преминало към следствено дело.

Пелтеков обясни, че след преминаването на производството към следствен орган служителите на СДВР не могат самостоятелно да извършват допълнителни действия по разследването, освен ако такива не им бъдат възложени от следовател или прокурор.

Той уточни, че допълнителният разпит на пострадалото момиче следва да бъде извършен от следовател, който е компетентен да провежда съответните следствени действия.

Четирима задържани, трима непълнолетни с обвинения

В хода на разследването служители на СДВР са задържали четирима души – трима непълнолетни момчета и един пълнолетен български гражданин.

Тримата непълнолетни впоследствие са привлечени като обвиняеми. По информацията, представена от Пелтеков, спрямо тях са наложени мерки за неотклонение „задържане под стража“.

По отношение на пълнолетния задържан директорът посочи, че последващите процесуални действия са извършени от следователя по делото. От изявлението не стана ясно дали срещу него е повдигнато обвинение.

В рамките на разследването е установен и иззет газовият пистолет, който се вижда в един от разпространените видеозаписи. На кадрите се вижда как едно от момчетата стреля по момичето.

Установен е и телефонът на един от участниците, който впоследствие е бил заложен в заложна къща. Иззетите веществени доказателства са обобщени и ще бъдат предоставени по следственото дело.

В отговор на журналистически въпрос за евентуални други пострадали Пелтеков заяви, че при работата със свидетели, родители и други лица са установени данни за още случаи, свързани с непълнолетно момиче.

Той посочи 21 септември като дата на един от инцидентите, при които е пострадало друго момиче, но не разкри повече подробности.

Имало е случай със стрелбата с газов пистолет от средата на октомври.

По думите му предполагаемият извършител на стрелбата е установен и задържан, а материалите са докладвани на разследващите органи.

В апартамента са присъствали още четири момичета и девет момчета

По време на брифинга стана ясно, че след посещение на детска дискотека в апартамента са отишли още четири момичета и девет момчета.

Едно от момичетата, присъствали в жилището, е дъщеря на собственичката на апартамента.

Тези обстоятелства са част от информацията, която предстои да бъде изяснена в рамките на разследването.

По време на брифинга журналисти отправиха въпроси защо не са задържани и други младежи, за които според тях има видеозаписи, показващи участие в насилието.

Пелтеков отговори, че към момента полицията е задържала лицата, за които разполага с достатъчно данни за съпричастност към разследваните деяния.

Той заяви, че при установяване на други участници ще бъдат предприети съответните действия. Директорът призова журналистите да предоставят допълнителните видеоматериали, за които твърдят, че разполагат.

Социалните служби предприемат мерки за подкрепа на момичето, станало жертва на блудство в София

Поставен беше и въпрос дали полицейски служител има роднинска връзка с бащата на едно от момчетата, за което журналистите твърдят, че не е задържано, и дали това би могло да повлияе на разследването.

Пелтеков отговори, че към момента на извършената проверка не е установен служител, който да е роднина на някое от момчетата, фигуриращи във видеозаписите.

Проверяват действията на полицейския патрул, посетил апартамента

Един от основните въпроси на брифинга беше свързан с реакцията на полицейски патрул, изпратен до жилището след сигнал за нарушаване на нощната тишина.

Пелтеков съобщи, че е разпоредил проверка, която трябва да установи дали служителите са изпълнили задълженията си и дали е допуснато неглижиране на сигнала.

Според представената от него първоначална информация патрулите на територията на Трето районно управление преди това са обслужвали три други адреса във връзка с престъпления и оказване на съдействие.

След приключване на предходните задачи първият свободен патрул е посетил жилището. Вратата е била отворена от дъщерята на собственичката и едно пълнолетно момче.

По данни на полицейските служители проверката е извършена на входа на апартамента, като двете лица са предупредени да не нарушават обществения ред.

Същевременно е постъпила информация, че служителите са извършили проверка и вътре в жилището. Именно това разминаване е сред обстоятелствата, които трябва да бъдат изяснени.

Проверката ще обхване приемането и обработването на сигнала, изпращането на патрула и действията на служителите на адреса. Ще бъдат изискани данни от системата 112 и друга техническа информация.

Пелтеков заяви, че няма да допуска формално изпълнение на служебните задължения или неглижиране на сигнали от страна на полицейски служители.

Данни за употреба на алкохол, но няма потвърждение за наркотици

В хода на брифинга беше поставен и въпросът дали на непълнолетното момиче са били давани наркотични вещества, включително чрез поставянето им в напитки.

Пелтеков обясни, че според събраната до момента информация участниците са употребили значително количество алкохол.

Той посочи, че към този момент полицията не разполага с потвърдени данни за употреба на наркотични вещества или за поставянето им в напитките.

Журналист възрази, че при проведени от медията интервюта участници са направили твърдения за поставяне на наркотик в чаши.

Директорът на СДВР отговори, че представя единствено установеното в рамките на полицейската работа и че предстои проверка на допълнителната информация.

По отношение на характера на сексуалното посегателство той посочи, че наличните към момента в полицията данни сочат за блудствени действия. Въпросът за евентуални други престъпления остава предмет на разследването.

Един от обвиняемите е с предишни криминални прояви

При въпрос за миналото на задържаните в разговора се включи и друг представител, чиято самоличност не може да бъде установена категорично от предоставения запис.

В тази част беше съобщено, че един от тримата непълнолетни има предишни криминални прояви, докато за останалите двама няма такива данни.

Споменато беше и производство от август, свързано с настаняване във възпитателна институция, но неяснотите в записа не позволяват да бъдат уточнени правното основание и развитието на процедурата.

Посочено беше също, че сред други лица, присъствали в апартамента, има такива с криминални прояви.

Няма официално постъпили данни за нападения срещу разпитани свидетели

В края на брифинга журналисти поставиха въпроси за разпространени през почивните дни видеоклипове с насилие срещу младежи, свързвани със случая, както и за предполагаеми нападения над свидетели.

Пелтеков заяви, че сред разпитаните до момента от служители на СДВР няма човек, който да е съобщил за заплахи или физическо насилие във връзка с дадените показания.

Той уточни, че към полицията не е постъпила официална информация и за нападения срещу предполагаемите извършители през събота и неделя.

Журналистите оспориха тази информация, позовавайки се на излъчени от тях видеозаписи и интервюта.

Пелтеков подчерта, че полицията работи с документирани факти и че при получаване на допълнителни данни те ще бъдат проверявани.

Разследването на посегателствата над непълнолетното момиче продължава под ръководството на прокуратурата. Предстои да бъдат изяснени ролите на останалите лица, присъствали в жилището, обстоятелствата около отделните инциденти и действията на полицейските служители, реагирали на първоначалния сигнал.