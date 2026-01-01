Софийска районна прокуратура обвини 30-годишен мъж, противозаконно отнел кола, не се подчинил на полицейски служители и предизвикал ПТП. Това съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 22 ноември 2026 г. в гр. София, обвиняемият отнел противозаконно лек автомобил марка „Фиат“. Докато управлявал колата, полицейски служители му подали звукови и светлинни сигнали да спре, но той не го направил и последвала гонка, която приключила с леко ПТП със полицейския автомобил. След това мъжът побягнал, но бил задържан и тестван с „Дръг тест“, който отчел положителен резултат за наркотични вещества. Обвиняемият е дал кръвна проба за изследване в болница, чийто резултат се очаква.

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По случая се води разследване за престъпления, за които се предвижда затвор.

Обвняемият е осъждан многократно в България и в чужбина, като част от осъжданията са за кражби и противозаконно отнемане на МПС. Предвид опасността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на постоянен арест спрямо обвиняемия.