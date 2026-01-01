Единадесет души бяха убити при руски удар по жилищна сграда в селището Димер в Киевска област, а съдбата на още двама остава неизвестна, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

Руска атака в град Запорожие отне живота на трима човека, предаде Ройтерс, като се позова на областния управител Михайло Семикин.

В публикация във Фейсбук Зеленски посочи, че лекарите оказват необходимата медицинска помощ на момчето Давид, което вчера е било спасено изпод отломките на разрушената сграда в Димер. Родителите му вече са при него.

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В болница се намират и още четирима ранени, сред които жена, спасена през нощта, след като е прекарала близо 22 часа под развалините.

"Разчистването на отломките продължи през цялата нощ. За съжаление, спасителите извадиха телата на още седем души. Общо 11 души бяха убити само при този руски удар. Моите съболезнования на всички техни семейства и близки. Съдбата на още двама души остава неизвестна", заяви украинският президент.

Зеленски подчерта, че спасителните и издирвателните операции е трябвало да бъдат прекъсвани няколко пъти заради опасността от нови руски удари и заплахата от дронове "Шахед".

По думите му производството на тези дронове в Русия, включително на вариантите с реактивни двигатели, зависи в критична степен от чуждестранни компоненти, най-вече от доставките на двигатели и чипове.

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"Международните санкции, прилагането на санкционните режими и действително по-строгият контрол върху износа са мерките, които могат да ограничат руското производство на оръжия", заяви Зеленски.

Той подчерта, че всяка държава и всеки лидер, които допринасят за засилването на натиска върху Русия, помагат за спасяването на човешки животи. Според него е необходимо да се предприемат действия за намаляване на количеството оръжия, с които разполага Русия, и за затрудняване на тяхното производство.

Междувременно при руски удар срещу югоизточния украински град Запорожие бяха убити трима души, заяви областният управител Михайло Семикин, цитиран от Ройтерс.

По думите му при атаката е била поразена сградата на частна клиника, която към момента на удара не е функционирала.