Един човек е убит, а петима са ранени при украинска атака с дронове срещу Санкт Петербург, съобщи губернаторът Александър Беглов, цитиран от Ройтерс.

Той добави, че в нефтения терминал на града, петролна база и промишлени складове са избухнали пожари.

Руската компания за електронна търговия "Озон" съобщи, че логистичният ѝ център в Санкт Петербург е обхванат от пламъци, а интернет компанията ВК – че центърът ѝ за данни в Ленинградска област е бил атакуван с дронове, добавяйки, че услугите за потребителите ѝ са напълно възстановени.

През изминалата нощ подразделенията на руските сили за противовъздушна отбрана свалиха 1015 украински дрона над различни региони на Русия, съобщи Министерството на отбраната в Москва.

Заради украинско нападение временно спря работа и летището на Санкт Петербург. Пътниците и служителите са били преместени в безопасност.

Украйна се бори вече повече от четири години и половина със западна помощ срещу пълномащабна руска инвазия. Киев многократно атакува цели в Русия дълбоко в нейния тил с целта да затрудни продължаването на войната от Москва, отбелязва ДПА.