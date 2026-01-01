Пилот на сръбски военен самолет "Миг-29" загина при падането на самолета в нива в областта Войводина, съобщи сръбската национална телевизия РТС.

Става дума за изтребител „МиГ-29“ на 204-та авиационна бригада, базирана на летището в Батайница.

На мястото на инцидента се намират представители на сръбската армия, полицията и военната полиция, както и екипи на противопожарните сили и спешна помощ.

Засега няма официална информация за причината на падане на самолета.

Сръбското Министерство на отбраната все още не е коментирало официално инцидента.