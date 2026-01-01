Противовъздушната отбрана на Русия е свалила през изминалата нощ над 600 украински дрона, обяви тази сутрин Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС.

В изявлението пише, че от 20:00 ч. вчера до 8:00 ч. днес (и българско време) са били прехванати и унищожени 610 безпилотни летателни апарата над редица руски области, окупирания Крим и акваторията на Черно море.

Двама души са пострадали в град Брянск при падането на отломки от дрон върху покрива на пететажна жилищна сграда, съобщи в платформата Макс губернаторът на граничещата с Украйна едноименна руска област Егор Ковалчук. Той добави, че през последното денонощие над региона са били свалени 147 безпилотни летателни апарата.

Жена е била убита, а мъж - ранен, при украински атаки с дрон в Белгородска област, съобщиха в Макс от оперативния щат в този руски регион, който също граничи с Украйна.

Жена е пострадала при аналогично нападение в Курска област. Тя е получила увреждания на слуха и травма на главата при нападението срещу захарен завод, написа в Макс губернаторът на този руски пограничен регион Александър Хинщейн.

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че през изминалата седмица са били унищожени 534 дрона, летящи към руската столица.

Няколко руски летища са затворени заради заплаха от безпилотни летателни апарати.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила през изминалата нощ близо 300 руски дрона, както и четири крилати ракети "Калибър", обявиха, от своя страна, Военновъздушните сили (ВВС) на Украйна, цитирани от Укринформ.

В изявлението, публикувано в Телеграм, пише, че от 18:00 ч. вчера до 8:00 ч. днес (и българско време) са били свалени 289 от общо 332-та безпилотни летателни апарата, изпратени от Русия.

Попадения са били регистрирани на 22 места, а отломки от свалени цели са паднали на три места.

Нападението продължава, като няколко руски дрона все още се намират в украинското въздушно пространство, предупредиха ВВС.

Виницка област е била подложена на една от най-интензивните атаки от началото на войната преди близо четири години и осем месеца, предаде още Укринформ, като се позова на ръководителя на регионалната военна администрация Наталия Заболотна.

Тя съобщи във Фейсбук за шестима пострадали и щети по критична и гражданска инфраструктура.

По данни на нейната администрация над Виницка област са били свалени 24 дрона.

Този украински регион в централната част на страната се намира на стотици километри от фронтовата линия.

Русия и Украйна се атакуват с дронове на практика всяка нощ. Тези нападения редовно причиняват жертви, предимно цивилни.